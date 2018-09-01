3 büyükler kimleri transfer etti

Hasan Ali: En iyi sol bek benim

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi’nde Rusya ve İsveç ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

Beşiktaş'a teklifinden dolayı teşekkür eden Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, bordo-mavili takımda kalacağını açıkladı.

Galatasaray, Akhisarspor'dan Ömer Bayram'ı 400 bin euro karşılığında transfer ettiğini KAP'a bildirdi.

Son olarak Akhisarspor'dan sol bek Ömer Bayram'ı kadrosuna katan Galatasaray, Gomis'in yerine bir golcü alamadan transfer dönemini kapattı.

Transfer dönemi sona erdi. Büyük bekleyişte olan Eskişehirspor, alacaklarından imza alamadı ve transfer ettiği futbolculara lisans çıkartamadı.

Türkiye'de transfer dönemi dün gece sona erdi. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de yıllardır beklentileri karşılayamayan isimler yine takım bulamadı.

Transfer döneminin kapanmasının ardından gözler yeniden lige çevrildi. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan 3 büyüklerin aldıkları ve gönderdikleri futbolcuları sizler için derledik.

Vagner Love'ın Galatasaray'a gidememesi, Burak Yılmaz transferini de etkiledi. Trabzonspor'un bonservis bedelini pazartesi günü peşin olarak verilmesini istemesi de ipleri tamamen kopardı.

Yaz transfer döneminde Sabri Sarıoğlu, Semih Şentürk, Volkan Şen ve Sercan Yıldırım gibi isimleri alan çıkmadı. Bu futbolcular ocak ayına kadar bireysel olarak çalışacak.

Galatasaray'dan ayrılarak Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olan Gomis, Twitter'dan Atatürk fotoğrafı paylaşarak Türkiye ile bağını koparmadığını gösterdi.

1 Eskişehirspor lisans çıkartamadı Transfer dönemi sona erdi. Büyük bekleyişte olan Eskişehirspor, alacaklarından imza alamadı ve transfer ettiği futbolculara lisans çıkartamadı.

2 İstenmeyen futbolcular yine elde kaldı Türkiye'de transfer dönemi dün gece sona erdi. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de yıllardır beklentileri karşılayamayan isimler yine takım bulamadı.

3 Nuri Şahin Werder Bremen'e imza attı Her transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Nuri Şahin yine Almanya'da kaldı.

4 Burak Yılmaz transferinin yatma nedeni Vagner Love'ın Galatasaray'a gidememesi, Burak Yılmaz transferini de etkiledi. Trabzonspor'un bonservis bedelini pazartesi günü peşin olarak verilmesini istemesi de ipleri tamamen kopardı.

5 3 büyükler kimleri transfer etti Transfer döneminin kapanmasının ardından gözler yeniden lige çevrildi. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan 3 büyüklerin aldıkları ve gönderdikleri futbolcuları sizler için derledik.

6 Eski yıldızları kimse almadı Yaz transfer döneminde Sabri Sarıoğlu, Semih Şentürk, Volkan Şen ve Sercan Yıldırım gibi isimleri alan çıkmadı. Bu futbolcular ocak ayına kadar bireysel olarak çalışacak.

7 Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında lider Galatasaray'ı konuk edecek.

8 Fenerbahçe-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

9 Gomis'ten Atatürk paylaşımı Galatasaray'dan ayrılarak Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olan Gomis, Twitter'dan Atatürk fotoğrafı paylaşarak Türkiye ile bağını koparmadığını gösterdi.