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3 büyükler kimleri transfer etti

Transfer döneminin kapanmasının ardından gözler yeniden lige çevrildi. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan 3 büyüklerin aldıkları ve gönderdikleri futbolcuları sizler için derledik.

3 büyükler kimleri transfer etti
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Türkiye'de transfer dönemi 1 Eylül itibariyle kapandı.

3 büyükler arasında en fazla transfer yapan takım Fenerbahçe olurken, Galatasaray Gomis'in yerini dolduramadı.

Beşiktaş ise Burak Yılmaz'la anlaşma sağlayamayınca forvet alamadan transfer sezonunu kapatmış oldu.

GALATASARAY

Gidenler: Luis Cavanda, Lionel Carole, Latovlevici, Koray Günter, Yasin Öztekin, Carrasso, Eray Işcan, Hakan Balta, Tolga Cigerci, Jason Denayer, Gomis, Dogan Can Davas(K)

Gelenler: Nagatomo, Muğdat Çelik, Emre Akbaba, Badou Ndiaye (K), Onyekuru (K), Ömer Bayram

BEŞİKTAŞ

Gidenler: Fabri, Dusko Tosic, Matej Mitrovic, Denys Boyko, Pedro Franco, Aras Özbiliz, Veli Kavlak, Atinc Nukan, Talisca, Orkan Çınar (K), Umut Nayir (K)

Gelenler: Jeremain Lens, Loris Karius (K), Umut Nayir, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın, Enzo Roco, Adem Ljajic (K)

FENERBAHÇE

Gidenler: Fernandao, Giuliano, Josef de Souza, Janssen, Luis Neto, Salih (K), Samed (K), Ahmethan (K), Beykan (K)

Gelenler: Berke Özer, Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu, Frey, Reyes, Harun Tekin, Tolga Ciğerci, Jailson Siqueira, Ayew (K), Slimani (K), Benzia (K)

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