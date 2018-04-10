3 büyükler PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
AÇIKLAMA YAPILDI
PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 07.04.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 08.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-OSMANLISPOR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 09.04.2018 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ- GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."