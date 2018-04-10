3 büyükler PFDK'ya sevk edildi

Takım arkadaşlarından farklı davrandığı için kadro dışı bırakılan Emre Mor, Celta Vigo Teknik Direktörü Juan Carlos Unzue'den özür diledi ve affedildi.

2

FIFA oyuncu kiralamada değişiklik yapmayı düşünüyor

Oyuncu kiralama sisteminde değişikliğe gitmeyi planlayan FIFA, bu sistemi ya kaldıracak ya da sınırlamaya gidecek.