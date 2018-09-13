3 büyükler Taçsız Kral Metin Oktay'ı unutmadı

Sarı-kırmızılı kulübün "Taçsız Kral Metin Oktay'ı, vefatının 27. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz" şeklindeki mesajının ardından önce F.Bahçe ardından da Beşiktaş'tan konuyla ilgili paylaşım geldi.
Başkan Ali Koç'un gelişinin ardından 'Yeniden Saygı' sloganıyla yola çıkan Fenerbahçe, Taçsız Kral'la ilgili sosyal medya hesabından ''Galatasaray Spor Kulübü'nün ve Türk futbolunun efsane futbolcularından Metin Oktay'ı, vefatının 27. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz'' mesajını paylaştı.
Beşiktaş ise "Taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış, Türk futbolunun taçsız kralı Metin Oktay’ı vefatının 27. Yılında saygı ve özlemle anıyoruz" yazan bir paylaşım yaptı.