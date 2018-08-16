3 büyükler transfer yapmakta zorlanıyor

Süper Lig'de 2. haftaya girilirken, takımlarımız henüz taraftarların istediği seviyede transferler yapamadı.

Bunun en büyük nedeni ise Finansal Fair Play kriterleri ve döviz kurunda yaşanan artış.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Devletimiz ekonomi konusunda nasıl tedbirler alıyorsa, kulüplerin de alması gereken tedbirler var" dedi.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE NELER YAPARIZ DİYE KONUŞTUK

Orman, "Şu anda bizim gündemimizde transferden daha önemlisi, önümüzdeki senenin bütçesi var. Döviz kurlarındaki hareketlenmelerden dolayı zorlanıyoruz. İlk etapta bütçeyi toparlamamız lazım. Kulüpler Birliği toplantısında da döviz kurlarındaki hareketlenmelerden dolayı 'Neler yapabiliriz?' diye konuştuk. Devletimiz ekonomi konusunda nasıl tedbirler alıyorsa, kulüplerin de alması gereken tedbirler var" şeklinde konuştu.

Sadece Fikret Orman değil, Mustafa Cengiz de geçtiğimiz günlerde Orman'ın açıklamalarına benzer sözler sarfetmişti.

MUSTAFA CENGİZ: TL'Yİ KORUMAK ZORUNDAYIZ

TL'yi korumaları gerektiğine vurgu yapan Cengiz, "Bu milletin refahı, transferlerden daha önemlidir. Biz elimizden geleni yine yapacağız. Sadece Galatasaray olursa bataklıkta açan çiçek gibi olur! Biz istiyoruz ki binlerce çiçek yan yana açsın istiyoruz. Tüm takımlarımız başarılı olsun istiyoruz. Bizim için önce miletimiz önemli, sonra transfer önemli. Her kuruş önemli, biz bunu rastgele sarf edemeyiz. TL hangi değerde olursa olsun, korumak ve kollamak mecburiyetindeyiz. UEFA ikinci bir şans verdi. Satmadan alamayız sadece kiralayabiliriz, lütfen bunu unutmasın taraftar. Limitler içinde hareket etmek zorundayız. Aslan gibi mücadele eden bir takım vardı. Takımı eleştiriyorlar, bu takım başarılı olur. Bu takım olmazları yaptı." demişti.

F.BAHÇE GENÇLERE YÖNELDİ

Henüz Fenerbahçeli taraftarların yıldız transfer isteğine tam olarak cevap vermeyen Başkan Ali Koç da Orman ve Cengiz gibi zorlanan başkanlardan biri.

Barış Alıcı, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu gibi genç ve bonservis bedeli düşük futbolculara yönelen sarı-lacivertliler, son olarak Ayew ve İslam Slimani transferlerini gerçekleştirmiş ancak istenilen kadro tam olarak kurulamadığı için Şampiyonlar Ligi'nden elenmişti.