3 büyükler Uzak Doğu ve Arap pazarına yöneldi

UEFA Finansal Fair-Play konusunda sıkıntı yaşayan 3 büyüklerin futbolcularına Avrupa'dan çok talep gelmese de, Arabistan'dan ve Uzak Doğu'dan ciddi teklifler geliyor.

Avrupa'dan bekledikleri teklifleri alamayan kulüplerimiz, futbolcularını yüksek miktarlara Suudi Arabistan, Çin ve Japon kulüplerine satma yolunu seçti.

GALATASARAY 23 MİLYON EURO KAZANDI

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve UEFA ile yaptığı anlaşma gereği futbolcu satmadan transfer yapamayan Galatasaray, Suudi Arabistan'a Bafetimbi Gomis(6 milyon euro) ve Garry Rodrigues'i(9 milyon euro) gönderdi. Sarı-kırmızılı takım bu transferlerden toplam 15 milyon euro kazandı.

Galatasaray 2015-2016 sezonunda golcüsü Burak Yılmaz'ı ise Çin ekibi Beijing Sinobo Guoan'a 8 milyon euroya satmıştı.

FENERBAHÇE 40 MİLYON EUROYA YAKIN PARAYI KASASINA KOYDU

Finansal Fair-Play konusunda sorun yaşayan bir başka kulüp olan Fenerbahçe de sezon başında takımın önemli isimlerini Suudi Arabistan ekiplerine sattı.

Sarı-lacivertliler Giuliano(10 mliyon euro), Josef de Souza(12 milyon euro) ve Fernandao'yu(2.5 milyon euro) Arabistan'a göndererek kasasına 24,5 milyon euro koymuştu. Ayrıca sarı-lacivertli kulüp, 2015 yılında Moussa Sow'u 16 milyon euro gibi önemli bir miktara Al Ahli Kulübü'ne satmıştı.

BEŞİKTAŞ UZAK DOĞU PAZARINA AÇILDI

Sıkıntılı geçen uzun yılların ardından zarar eden kulüp statüsünden kar eden kulüp seviyesine gelen Beşiktaş, Uzak Doğu pazarından ciddi paralar kazandı.

Ersan Adem Gülüm(7 mliyon euro), Demba Ba(13 milyon euro) ve Dusko Tosic'i(4.5 milyon euro) Çin ekiplerine satan Beşiktaş, toplamda 24.5 milyon euro kazanmıştı.

Öte yandan siyah-beyazlı takım bu süre zarfında Cenk Tosun'u Premier Lig ekiplerinden Everton'a 22,5 milyon euroya satarak tarihi bir başarıya da imza atmıştı. Cenk hala Türkiye'den Avrupa'ya satılan en pahalı Türk oyuncu konumunda.