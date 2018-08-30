3 büyükler Zafer Bayramı'nı kutladı

Süper Lig'de yer alan İstanbul kulüpleri, paylaştıkları mesajlarla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübünün mesajında, "Bu büyük zaferin 96. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını, dünden bugüne tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Bu mücadelenin başkomutanı Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canını veren aziz şehitlerimizi, sonsuz saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübünün mesajında da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanarak, "Milletimizin bir ve bütün olma ruhu ile tüm olumsuzluklara karşı koyduğu, vatanımızın düşman işgalinden kurtulduğu 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın, 96. yıldönümü kutlu olsun." denildi.

Beşiktaş Kulübü ise kutlama mesajını başkan Fikret Orman aracılığıyla paylaştı. Orman'ın mesajında, şunlar ifadeler yer aldı: "İstiklal mücadelemizi başarıya taşıyan, aziz vatan topraklarımızın düşman işgalinden kurtuluşunu simgeleyen 30 Ağustos Zaferi, aynı zamanda milletimizi birleştiren büyük bir zaferdir. 30 Ağustos 1922'de milletimizi zafere ulaştıran birlik-beraberlik ve kardeşlik ruhuydu. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarken, milletimizin inanç ve kararlılığının her türlü sorunu çözmeye muktedir olduğunu da hatırlatmak isterim. 30 Ağustos'un övünç kaynağımız olmasını sağlayan En Büyük Beşiktaşlı Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarıyla birlikte, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum."