3 büyükler zirvenin gerisinde kaldı

Süper Lig'de 16. hafta maçları, Fenerbahçe-Erzurumspor karşılaşması dışında tamamlandı.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, aldıkları sonuçlarla taraftarlarını üzmeye devam ediyor.

İLK YARININ LİDERİ BAŞAKŞEHİR

Önümüzdeki hafta oynanacak maçlarla Süper Lig'in ilk yarısı sona erecek. İlk devreyi lider kapatmayı garantileyen Başakşehir (bütçesi 52 milyon euro), Galatasaray ve Beşiktaş'a 8, Fenerbahçe'ye ise (1 maçı eksik) 20 puan fark atmış durumda.

18 MİLYON EUROLUK MALATYA 2. SIRADA

Erol Bulut yönetimindeki Yeni Malatyaspor ise Başakşehir'in hemen arkasında 2. sırada bulunuyor. 18 milyon euroluk mütevazı bütçesiyle 90 milyon euro bütçeli 3 büyüklere kafa tutan Malatya ekibi, son olarak Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve puanını 28'e çıkardı.

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