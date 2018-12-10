3 büyükler zirvenin uzağında kaldı

Süper Lig'de 15. hafta bugün oynanacak Ankaragücü-Başakşehir ve Kasımpaşa-Kayserispor maçlarıyla sona erecek. 3 büyüklerin de puan kaybettiği hafta lig tablosunda ilginç bir sıralama oluştu.

3 BÜYÜKLER İLK 3 DIŞINDA KALDI

Maç eksiğine rağmen Başakşehir 30 puanla lider, Kasımpaşa ise 26 puanla ikinci sırada yer alıyor. İki takım da bu akşam rakiplerini yenerse zirvede farkı biraz daha açacaklar.

Bursaspor'u yenen Antalyaspor'un üçüncü sırada olduğu ligde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe büyük hayal kırıklığı yarattı. 25 puanlı iki ekipten Beşiktaş 5. sırada, Galatasaray ise 7. sırada yer buldu kendine. Sarı-lacivertli ekip ise 14 puanla 16. olarak küme düşme hattının içinde.

VAR KARARLARI ETKİLİ OLDU

3 büyük takımın başarısızlığında kötü transfer politikaları kadar VAR uygulaması da etkili oldu.

VAR uygulamasından önce tribün baskısıyla yanlış kararlar veren hakemler, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonları tekrardan izleyerek daha doğru düdükler çalmaya başladı.

Her ne kadar ülkemizde tartışılsa da VAR kararları sayesinde Anadolu kulüpleri birçok maçta hak ettiği puanları aldı. Durum böyle olunca da zirveye 3 büyükler dışındaki takımlar yerleşti.