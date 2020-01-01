3 büyüklerde satış listesine konulan futbolcular

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sezon uygulamaya koyduğu takım harcama limitleri duyuruldu.
Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı doğrultusunda UEFA'nın yaptırımlarına banzer bir sistem getiren TFF, belirlenen bütçelere uymayan kulüplere ceza vereceğini duyurmuştu.
Oyuncu satmadan transfer yapamayacak olan 3 büyüklerde birçok isim satış listesine konuldu.
İşte o futbolcular:
BEŞİKTAŞ
Ljajic
Boyd
Lens
Orkan Çınar
Daiby (Kiralık)
FENERBAHÇE
Rami
Mehmet Ekici
Alper Potuk
Zajc
GALATASARAY
Belhanda
Nagatomo
Mariano
Selçuk İnan
Emre Mor (Kiralık)
Seri (Kiralık)
Nzonzi (Kiralık)
Babel (Belirsiz)