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3 büyüklerde satış listesine konulan futbolcular

FFP kriterleri nedeniyle oyuncu satmadan transfer yapamayacak olan 3 büyüklerde, beklentileri karşılayamayan isimler satış listesine konuldu.

| Haber Merkezi
3 büyüklerde satış listesine konulan futbolcular
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sezon uygulamaya koyduğu takım harcama limitleri duyuruldu.

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı doğrultusunda UEFA'nın yaptırımlarına banzer bir sistem getiren TFF, belirlenen bütçelere uymayan kulüplere ceza vereceğini duyurmuştu.

Oyuncu satmadan transfer yapamayacak olan 3 büyüklerde birçok isim satış listesine konuldu.

İşte o futbolcular:

BEŞİKTAŞ

Ljajic
Boyd
Lens
Orkan Çınar
Daiby (Kiralık)

FENERBAHÇE

Rami
Mehmet Ekici
Alper Potuk
Zajc

GALATASARAY

Belhanda
Nagatomo
Mariano
Selçuk İnan
Emre Mor (Kiralık)
Seri (Kiralık)
Nzonzi (Kiralık)
Babel (Belirsiz)

Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri

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