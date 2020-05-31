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3 büyüklerde sözleşmesi biten ama oynaması gereken 21 isim

Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray forması giyen ve sözleşmelerinin sona ermesine karşın devam eden resmi müsabakalarda forma giyecek olan 21 futbolcu var.

| Haber Merkezi
3 büyüklerde sözleşmesi biten ama oynaması gereken 21 isim
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Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle ligler bir süre önce askıya alınmıştı.

12 Haziran'da yeniden devam edecek olan Süper Lig'de, sözleşmesi sona eren futbolcuların durumu ise merak konusuydu. Geçtiğimiz haftalarda kural hakkında yapılan açıklama ile, resmi müsabakaların devam etmesi halinde kontratı biten oyuncuların anlaşmasının uzayacağı belirtilmişti.

3 BÜYÜKLERDE 21 FUTBOLCU

Süper Lig'in 3 devi Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'de ise bu durumu yaşayan 21 futbolcu mevcut.

Dün gece itibarıyla sözleşmesi bitse de resmi müsabakaların devam etmesiyle forma giyecek olan 21 isim şu şekilde:

FENERBAHÇE:

Emre Belözoğlu
Falette
Hasan Ali
Tolga Ciğerci
Isla
Mehmet Ekici

BEŞİKTAŞ:

Caner Erkin
Gökhan Gönül
Diaby
Boateng
Rebecho
Elneny
Atiba

GALATASARAY

Lemina
Seri
Onyekuru
Andona
Marıano
Donk
Selçuk
Nagatomo

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