3 büyüklerde sözleşmesi biten futbolcular

Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sona eren 2017-2018 sezonun ardından gözler transfere çevrildi.
3 büyüklerde transfer edilecek oyuncular henüz belli olmasa da, gönderilecek isimlerin birçoğu netleşti.
1 Haziran 2018 tarihi itibariyle Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de toplam 20 futbolcunun sözleşmeleri sona erdi. Kulüplerin bu futbolcuların birçoğuyla yollarını ayırması bekleniyor. (Bu haber Kralspor.com'dan alınmıştır)
BEŞİKTAŞ
Talisca (Kiralık)
Oğuzhan Özyakup
Atiba Hutchinson
Atınç Nukan
Pedro Franco
Fatih Aksoy
GALATASARAY
Carasso
Eray İşcan
Hakan Balta
Latovlevici
Denayer (Kiralık)
Koray Günter
Donk
Umut Gündoğan
Yasin Öztekin
Nagatomo (Kiralık)
FENERBAHÇE
Alper Potuk
Volkan Demirel
Neto (Kiralık)
Janssen (Kiralık)
ALPER'İN DURUMU FARKLI
Sözleşmesi biten futbolcular arasında takımlarında kalması en muhtemel iki isim Alper Potuk ile Oğuzhan Özyakup.
Hatırlanacağı gibi sarı-lacivertli kulüp, Alper'le prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı. Ancak başkanlık seçimi sonrası yeni yönetimin nasıl bir karar verileceği merak konusu.