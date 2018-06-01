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3 büyüklerde sözleşmesi biten futbolcular

3 büyüklerde forma giyen toplam 20 futbolcunun 1 Haziran 2018 itibariyle sözleşmeleri sona erdi. Listede en çok G.Saraylı futbolcu var.

3 büyüklerde sözleşmesi biten futbolcular
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Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sona eren 2017-2018 sezonun ardından gözler transfere çevrildi.

3 büyüklerde transfer edilecek oyuncular henüz belli olmasa da, gönderilecek isimlerin birçoğu netleşti.

1 Haziran 2018 tarihi itibariyle Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de toplam 20 futbolcunun sözleşmeleri sona erdi. Kulüplerin bu futbolcuların birçoğuyla yollarını ayırması bekleniyor. (Bu haber Kralspor.com'dan alınmıştır)

BEŞİKTAŞ

Talisca (Kiralık)
Oğuzhan Özyakup
Atiba Hutchinson
Atınç Nukan
Pedro Franco
Fatih Aksoy


GALATASARAY

Carasso
Eray İşcan
Hakan Balta
Latovlevici
Denayer (Kiralık)
Koray Günter
Donk
Umut Gündoğan
Yasin Öztekin
Nagatomo (Kiralık)


FENERBAHÇE

Alper Potuk
Volkan Demirel
Neto (Kiralık)
Janssen (Kiralık)

ALPER'İN DURUMU FARKLI

Sözleşmesi biten futbolcular arasında takımlarında kalması en muhtemel iki isim Alper Potuk ile Oğuzhan Özyakup.

Hatırlanacağı gibi sarı-lacivertli kulüp, Alper'le prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı. Ancak başkanlık seçimi sonrası yeni yönetimin nasıl bir karar verileceği merak konusu.

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