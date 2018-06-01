3 büyüklerde sözleşmesi biten futbolcular

Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sona eren 2017-2018 sezonun ardından gözler transfere çevrildi.

3 büyüklerde transfer edilecek oyuncular henüz belli olmasa da, gönderilecek isimlerin birçoğu netleşti.

1 Haziran 2018 tarihi itibariyle Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de toplam 20 futbolcunun sözleşmeleri sona erdi. Kulüplerin bu futbolcuların birçoğuyla yollarını ayırması bekleniyor. (Bu haber Kralspor.com'dan alınmıştır)

BEŞİKTAŞ

Talisca (Kiralık)

Oğuzhan Özyakup

Atiba Hutchinson

Atınç Nukan

Pedro Franco

Fatih Aksoy





GALATASARAY

Carasso

Eray İşcan

Hakan Balta

Latovlevici

Denayer (Kiralık)

Koray Günter

Donk

Umut Gündoğan

Yasin Öztekin

Nagatomo (Kiralık)





FENERBAHÇE

Alper Potuk

Volkan Demirel

Neto (Kiralık)

Janssen (Kiralık)

ALPER'İN DURUMU FARKLI

Sözleşmesi biten futbolcular arasında takımlarında kalması en muhtemel iki isim Alper Potuk ile Oğuzhan Özyakup.

Hatırlanacağı gibi sarı-lacivertli kulüp, Alper'le prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı. Ancak başkanlık seçimi sonrası yeni yönetimin nasıl bir karar verileceği merak konusu.