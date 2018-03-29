3 büyüklerden vergi teşekkürü

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, yeni vergi kanunuyla ilgili resmi internet sitelerinden bir açıklama yayınladı.

3 büyük kulüp, 7103 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

İşte o mesajlar:

GALATASARAY: AMATÖR BRANŞLARDA BAŞARILAR ARTACAK

Devletimiz, tarihi bir karar alarak Türk sporu ve amatör kulüplere olan desteğini bir kez daha göstermiştir. Amatör branşların gelişimine katkı sağlamak amacıyla, 7103 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” , Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçmiş ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Amatör sporcular için ödenen gelir vergisi tutarı, yeni düzenleme ile birlikte iade edileceğinden amatör branşlardaki kalıcı başarı daha mümkün hale gelecektir. Ülkemizin zor günlerinde birleştirici unsur olan spora katkıları, sadece spora değil, kadirbilir halkımıza da bir nefes olacaktır. Tasarının kanunlaşması sürecinde onay veren başta;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan,

Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım,

Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak,

Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal olmak üzere,

Tasarının kanunlaşması sürecinde destek veren Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki tüm milletvekillerimize teşekkür ederiz.





BEŞİKTAŞ: BÜYÜK BİR ADIM

“7103 sayılı ‘Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Amatör sporlara kulüplerin daha güçlü destek olmasına imkan sağlayan yeni düzenlemenin hayırlı olmasını temenni ederiz.

Yeni vergi düzenlemesi ile, sporcular için ödenen gelir vergisi tutarları iade edilecek böylelikle bu rakamların da amatör branşlara aktarılması imkanı doğacaktır.

Devletimiz, amatör branşların gelişmesine katkı sağlayacak olan bu düzenleme ile büyük bir adım atmıştır.

Bu tarihi adımın atılmasına vesile olan başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Sayın Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak ile Maliye Bakanı Naci Ağbal´a, ayrıca tasarının kanunlaşması noktasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde destekte bulunan tüm milletvekillerine teşekkür ederiz.”





FENERBAHÇE: TARİHİ KARAR

“Türk sporunun ve amatör spor kulüplerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen 7103 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”u Türkiye Büyük Millet Meclisi´nden geçmiş ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmıştır.

Onaylanan bu kanunla birlikte; sporculara ödenen ücretlerden kesilen gelir vergisi tutarları, ödemeyi yapan kulüp ve şirketlere iade edilecek, bu tutarlar amatör sporcuların ücretlerinde kullanılabilecektir.

Türk sporu ve amatör branşların geleceği açısından tarihi nitelikte olan bu önemli kanunun çıkmasından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a, konuyu tasarı haline getirerek meclise sunan iktidar partisi mensuplarına, kanun tasarısını destekleyen tüm parti milletvekillerimize ve ilgili tüm bürokratlara teşekkür ederiz.”