3 büyükleri birbirine düşüren futbolcular

Türkiye'de 8 Haziran'da açılacak olan transfer dönemi öncesi 3 büyükler bazı futbolcularla görüşmelere başladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, her yıl olduğu gibi bu dönemde de aynı isimlerin peşinde.

Ç.Rizesporlu Vedat Muriç, Fortuna Düsseldorflu Kenan Karaman ve Erzurumspor forması giyen Lokman Gör ile Taylan Antalyalı 3 büyüklerin de listesinde olan futbolcular.

VEDAT KAPIŞMASI

Bu isimler arasında en büyük kapışma ise Vedat Muriç transferinde yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye kaptırmamak için Ç.Rizespor'a teklifte bulunan Galatasaray, böylece Rize ekibinin fiyat artırmasına neden oldu.

Vedat'ın gönlü sarı-kırmızılılardan yana olsa da, Rizespor yönetimi daha fazla parayı verenin golcü futbolcuyu kadrosuna katacağını söylüyor.

TAYLAN VE LOKMAN

Diğer taraftan 1. lige düşen Erzurumspor'da ortaya koydukları futbolla dikkatleri üzerine çeken Lokman (stoper) ile Taylan (orta saha) da 3 büyüklerin radarına girmiş durumda. Beşiktaş'ın bu transferde ezeli rakiplerine göre daha istekli olduğu ifade edildi.

MİLLİ TAKIM'IN YENİ GÖZDESİ KENAN KARAMAN

Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolumuz Kenan Karaman (forvet) ise Galatasaray ile Fenerbahçe'yi birbirine düşürdü.

Kenan'ın sözleşmesinde "2 milyon euroya serbest kalır" şeklinde bir madde bulunması, iki kulübü daha da iştahlandırıyor.

Bu isimlerin ilerleyen günlerde transfer gündemini daha da çok meşgul etmesi bekleniyor.