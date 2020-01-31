3 büyüklerin elinde kalan futbolcular

4 Ocak'ta başlayan kış transfer dönemi 31 Ocak saat 18.00'de sona erdi.

3 büyükler kadrolarını yeni futbolcularla güçlendirdi. Ancak bazı isimlerle yol ayrımı konusunda ise anlaşma sağlayamadı.

ALPER, SÜPER LİG EKİPLERİNİ REDDETTİ

Özellikle taraftarların büyük tepkisini alan isimler yine takımlarında kaldı.

Fenerbahçe, Alper Potuk ve Adil Rami için uzun süre görüşmeler yürüttü ancak iki isim de ayrılmaya yanaşmadı.

Fenerbahçe'nin elinde alan futbolcular:

Adil Rami

Alper Potuk

Zanka

Miha Zajc

Allahyar

BELHANDA YİNE SATILAMADI

Galatasaraylıların gönderilmesini en çok istediği isim şüphesiz Belhanda'ydı. Faslı futbolcu, Arabistan ve Çin'den gelen teklifleri reddetti. Kendisine kulüp arayan Nagatomo da kulüpte kaldı.

Galatasaray'ın gönderemediği futbolcular:

Belhanda

Nagatomo

Mariano

Jimmy Durmaz

Emre Mor

LENS YATMAYA DEVAM EDECEK

Beşiktaş'ın durumu da diğer ezeli rakiplerinden çok parlak değil. Hollandalı Lens başta olmak üzere birçok isim elde kaldı.

Beşiktaş'ın yollarını ayıramadığı futbolcular:

Jermain Lens

Tyler Boyd

Necip Uysal