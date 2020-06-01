3 büyüklerin karton taraftar projesine ilgi artıyor

12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig'de, artık geri sayıma geçildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak maçlar öncesi hem atmosfer oluşturmak hem de gelir elde etmek isteyen 3 büyükler, ilginç bir yönteme başvurdu.

"Karton taraftar" adı verilen bir projeye imza atan kulüpler, tribünlere ücret karşılığında taraftarlarının fotoğraflarını koyma kararı aldı.

Futbolseverlerin, birkaç gündür devam eden kampanyaya yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

G.SARAY 5 BİNİ AŞTI

"Sensiz Olmaz Galatasaray" sloganıyla yola çıkan Galatasaray'da satışların 5 bini aştı öğrenilirken, "Ruhumuz Yeter" mottosuyla taraftarından destek isteyen Beşiktaş'ın 4 bine yaklaştığı belirtildi.

"Sevdik Seni Her Şeyden Çok" diyen Fenerbahçe'de ise henüz kaç bin adet satış yapıldığı bilinmiyor.