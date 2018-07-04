3 büyüklerin kombine fiyatları

Süper Lig'de yeni sezon 11 Ağustos'ta başlayacak. Bir yandan çalışmalarını sürdüren takımlar bir yandan da kombine satmaya devam ediyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da kombinelere zam gelmesine rağmen hemen hemen tüm biletler tükendi.

EN ÇOK ZAM YAPAN GALATASARAY OLDU

Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan son şampiyon Galatasaray, kombine biletlere en çok zam yapan takım oldu. TT Stadyumu'nda en ucuz koltuğun fiyatı yüzde yüz artarak 1200 liraya yükseldi. Fenerbahçe'de de en ucuz bilet 1200 lirayken, Beşiktaş'ta bu fiyat 1350 lira olarak belirlendi.

(Galatasaray'ın kombine fiyatları - VIP hariç)

EN PAHALI KOMBİNE BEŞİKTAŞ'TA

Geçen yılı dördüncü sırada bitiren ve gelecek yıl UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş ise en pahalı kombineyi satan takım konumunda.

(Beşiktaş'ın kombine fiyatları - VIP hariç)

Beşiktaş'ın stadında VIP tribünlerde satılan en pahalı kombine bilet 23.500 TL. Galatasaray'ın sattığı en pahalı koltuk ise 13.500 TL iken, Kadıköy'de satılan en pahalı bilet fiyatı 10 bin 150 lira.

(Fenerbahçe'nin kombine fiyatları)