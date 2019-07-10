3 büyüklerin kombine satışlarında son durum

KRALSPOR / ÖZEL HABER

Transfer arenasında kapışan 3 büyükler, kombine satışlarında da kıyasıya bir yarış içinde. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri parça parça satışa sundukları kombinelerde son derece iyi rakamlara ulaşmış durumda.

GALATASARAY 33 BİN KOMBİNE SATTI

Kulüplerin kombine satışlarındaki stratejisi; önce geçen sezon kombine kartı olan taraftarlara yenileme, sonra genel kurul üyelerine satış ve son olarak da genel satış şeklinde oluyor.

3 büyükler içinde şu ana kadar en çok kombine satan takım Galatasaray oldu. Yenileme ve genel kurul üyelerine açılan satışlar, 4 Temmuz'da genel satışa da çıktı. Sarı-kırmızılı ekip şimdiye kadar toplamda 33 bin kombine sattı.

Fenerbahçe, yenileme ve kongre üyelerine satışa sunduğu kombinelerden 25 bin adet satmış durumda. Sarı-lacivertli ekibin 12 Temmuz'da genel satışa çıkaracağı kombinelerden beklentisi ise 38-40 bin civarında.

Abdullah Avcı ile yeni bir döneme başlayan Beşiktaş'ta ise kombineler 5 Haziran'dan itibaren satışta. Siyah-beyazlıların bugüne kadar ulaştığı rakamın 21 bin 550 olduğu öğrenildi.