3 büyüklerin sakatlık raporu

Süper Lig'in 12. haftası, Galatasaray-Başakşehir maçıyla açılacak.

Cuma günü oynanacak kritik karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı takımda, birçok eksik bulunuyor. Daha önce sakatlıkları bulunan isimlere milli takımdan dönen futbolcular da eklenince, sayı bir anda 9'a çıktı.

MUSLERA VE BABEL BELİRSİZ

G.Saray'da bu hafta forma giyemeyecek isimler:

Luyindama

Lemina

Belhanda

Falcao

Andone

Emre Akbaba

Şener Özbayraklı

Diğer taraftan Muslera ve Babel'in, maçta oynayıp oynayamayacağı henüz netlik kazanmadı.

VEDAT, KRUSE VE ISLA YOK

Deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de ise 3 önemli eksik bulunuyor.



Sakatlıkları süren Vedat Muriç ile Kruse, Malatya maçında forma giyemeyecek. Ayrıca kırmızı kart cezalısı olan Isla da mücadelede oynayamayacak. Emre Belözoğlu'nun ise oynaması bekleniyor.

EN AZ EKSİK BEŞİKTAŞ'TA

Sezon başından bu yana sakatlıklardan çok çeken Beşiktaş'ta ise birçok isim iyileşti. Deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Kartal'da, Douglas ve Dorukhan dışında herhangi bir eksik bulunmuyor.