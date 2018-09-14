3 büyüklerin TFF'ye bildirdiği kadrolar

Süper Lig'de transfer döneminin bitmesinin ardından takımların kadroları da netleşti. 18 takım, devre arasına kadar ligde mücadele edecekleri futbolculardan oluşan kadroları TFF'ye bildirdi.

GALATASARAY'DA 7 GENÇ KADRODA

Transfer döneminde forvet alamadığı için yoğun şekilde eleştirilen Galatasaray'da 1997 ve sonrasında doğan 7 futbolcu kadroda kendisine şans buldu. Tecrübeli teknik adam Fatih Terim, Celil Yüksel, Gökay Güney, Batuhan Ahmet Şen, Abdussamed Karnuçu, Ozan Kabak, Yunus Akgün, Atalay Babacan'a TFF'ye gönderilen listede yer verdi.

FENERBAHÇE'DE OZAN VE KAMENİ YOK

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'na 28 kişilik listesini bildirdi. 2018-2019 Lefter Küçükandoyadis sezonu için Fenerbahçe'nin TFF'ye gönderdiği 28 kişilik kadroda Kameni ve Ozan Tufan yer almadı.



Yeni transferlerden Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer, 21 yaş altı oyuncuların zorunlu olmaması nedeniyle TFF talimatları gereğince bildirilmezken, maçlarda ise oynayabilecekler.

BEŞİKTAŞ'TA SÜRPRİZ YOK

2018-2019 sezonu için Beşiktaş'ın TFF'ye gönderdiği 28 kişilik kadroda Alvaro Negredo da yer aldı.

Şenol Güneş kadroda sürpriz yapmazken, transferi gündemde olan Negredo her ihtimale karşı kadroya yazıldı.