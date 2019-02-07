3 büyüklerin yabancı kuralıyla ilgili görüşleri

Birçok alanda birbirlerine rakip olan Türkiye'nin 3 büyük takımı, bu kez yabancı sınırı nedeniyle görüş anlaşmazlığına düştü.

Bir süre önce alınan bir kararla Süper Lig'deki yabancı sınırlamasının masaya yatırılması kararlaştırıldı. TFF ve Kulüpler Birliği bu konuları önce kendi arasında, sonrada yapılacak bir toplantıda masaya yatıracak.

G.SARAY DEVAM ETMESİNİ İSTİYOR

Yabancı sınırı gelmesini isteyenlerin başında Fenerbahçe ile Beşiktaş geliyor. Yabancı sınırının aynen devam etmesini isteyenlerin başını ise Galatasaray çekiyor. İki taraf da gerekçelerini TFF'yle paylaştı ve gözler çıkacak karara çevrildi.

DENEME SÜRESİ BİTİYOR

Yabancı sınırı teknik direktör Fatih Terim'in de desteği ile 14'e çıkarılmıştı. O dönemde tecrübeli hoca, "4 sene deneyelim. Ondan sonra durumu masaya yatırır, yeniden müzakere ederiz" demişti. Bu sezonun bitimiyle yabancı kuralının deneme süresi bitecek. Bu karar üzerinden gidilerek yeni kural netleşecek.

Avrupa'da İspanya, Fransa, Almanya ve İtalya'da takımlar istediği kadar yabancı oyuncuyla sözleşme imzalayabirken, Avrupa Birliği dışından oyuncular için 3,4 ve 5 futbolcu gibi sınırlamalar bulunuyor. İngiltere'de sınırlama olmazken, milli takımda çalışma izni verilmesi için milli takımda belli bir maç sayısına ulaşmış olması gerekiyor. Ülkemizde ise şu anda 28 kişilik kadroda en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurulabiliyor.

FATİH TERİM

Terim, daha önce yaptığı açıklamada, "Bu işin çıkmasında emeği olanlardanım. O gün çok nettik. Bugün ne oldu değişti anlamıyorum. Bu kural 14 yabancı kuralı değil, 14 Türk kuralı. Bizim şu anda 12 yabancımız var. 14 yabancı zorunluluğu yok. 28 Türk de alabilirsiniz. Ben 4 yabancıyla Avrupa Şampiyonu oldum" demişti.

ŞENOL GÜNEŞ

Şenol Güneş ise, "Yabancı için kriterler çıkmıştı biliyorsunuz. Bana o gün sordular. 14 doğum tarihi mi dedim. Saygı duyduk, kurallara uyduk. Bizde fikirler var ama uygulama ve denetim sıkıntısı var. O zaman Fatih Hoca, futbol direktörü olduğu için görüşlerini belirtti. Ben hala sayının azalması gerektiğini söylüyorum. Olabilir, karar aldılar. Biz de uyduk" şeklinde konuşmuştu.

ERSUN YANAL

Ersun Yanal ise daha önce yaptığı açıklamada, "Yabancı sınırı, Türk gençlerinin önüne bir engel gibi sunuluyor. Oysa ki konuşulması gereken, altyapılarda daha iyi imkanlar sağlanarak, yetenekli gençlerin becerilerini nasıl geliştirebileceğimiz olmalı. Biz dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkelerin başındayız, Avrupa'nın en genç toplumunu oluşturuyoruz. Buna rağmen Avrupa'nın en yaşlı ligine sahibiz. Peki neden? Yeteneksiz miyiz yoksa ilgisiz mi? Programsız mıyız umursamaz mı? Doğru soruları sormazsak doğru yanıtlara ulaşamayız" demişti.