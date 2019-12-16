3 büyükler yine transfer peşinde

Süper Lig'de sezon başından bu yana beklentilerin çok uzağında kalan 3 büyükler bu haftayı da kayıp vererek geçirdi.

Fenerbahçe, Sivasspor'a, Beşiktaş ise BtcTürk Yeni Malatyaspor'a kaybederken, Galatasaray 2-0 öne geçtiği maçta Ankaragücü'yle 2-2 berabere kaldı.

Sezon başında toplam 31 futbolcu transfer eden 3 büyükler, yeni gelen futbolcuların birçoğunda istediği verimi alamadı.

Zirveyi Sivasspor'a kaptıran büyükler, yeni transferler için çalışmalara başladı.

BEŞİKTAŞ BOLİ'NİN PEŞİNDE

Gol yollarında sıkıntı çeken Beşiktaş, St. Truiden forması giyen 26 yaşındaki futbolcu Yohan Boli ile ilgileniyor.

26 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda takımıyla olan sözleşmesi sona erecek.

FENERBAHÇE'DE HEDEF CERVİ

25 puanla 5. sırada bulunan Fenerbahçe'de ise ilk hedef Benfica'nın yıldız futbolcusu Franco Cervi. Arjantinli sol kanadın menajeri ile bir ön görüşme yapıldığı öğrenildi.

İki ay kadro dışı kaldıktan sonra tekrar takıma dönen 25 yaşındaki Cervi, 8 numarada da oynayabiliyor.

TERİM'İN EN BÜYÜK İSTEĞİ ONYEKURU

Sezona büyük umutlarla giren Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'nde grup sonuncusu oldu. Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a 2-0 yenilen sarı-kırmızılılar, tur şansını zora soktu.

Ligde ise 24 puanla 6. sırada bulunan Cimbom, eski futbolcusu Onyekuru'yu almayı hedeliyor. Babel'in perforansından memnun kalmayan Fatih Terim'in eski öğrencisiyle tekrar çalışmayı çok istediği belirtildi.