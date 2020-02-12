3 İngiliz takımı Ozan Tufan'ın peşine düştü

Bu sezon sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Ozan Tufan’a, transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.

İNGİLİZLER YARIŞA GİRDİ

Ozan Tufan için 3 İngiliz kulübü birbiriyle yarışa girdi.

Fenerbahçe’nin eski günlerine dönen orta sahası Ozan Tufan’a, birçok teklif geliyor. 24 yaşındaki Ozan’a, son olarak 3 İngiliz kulübü talip oldu.

İngiltere basınında Ozan Tufan için Everton, Southampton ve Sunderland'in yoğun çaba harcadığı yazıldı.

İNDİRİM İSTEDİLER

Sarı lacivertli ekibin, Ozan Tufan için serbest kalma bedelini 20 milyon euro olarak belirlediği öğrenildi.

Fenerbahçe’nin Ozan Tufan için belirlediği bonservis bedelini yüksek bulan Everton, Southampton ve Sunderland indirim istedi.

Sarı lacivertlilerin 24 yaşındaki orta sahası Ozan Tufan, sezonun geride kalan bölümünde performansı ile beğeni topladı.

Bu sezon Fenerbahçe formasını 21 maçta giyen Ozan, bu karşılaşmalarda 2 gol atıp 4 asist yaptı.

Öte yandan milli futbolcuyla adı anılan kulüplerden birisi olan Leicester City'nin, Ozan'ı neden alması gerektiği hakkında bir yazı paylaşıldı.