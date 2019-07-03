3 Temmuz'un yıl dönümünde F.Bahçe ile Trabzon'dan paylaşım

3 Temmuz 2011’de başlayan süreç iki kulüp tarafından tartışılmaya devam ediyor.

Fenerbahçe ile Trabzonspor sosyal medya hesaplarından 3 Temmuz'a özel klip yayınladı.

TRABZONSPOR: HAYKIRMA ZAMANI

Trabzonspor, "O zaman bir kez daha yüksek sesle haykırmanın zamanıdır! 2010-2011 sezonunun “tertemiz” şampiyonu Trabzonspor!" paylaşımı ile 3 dakikalık bir klip yayınladı.

Trabzonspor: 2010-2011 sezonunun tertemiz şampiyonu Trabzonspor İZLE

FENERBAHÇE: 3 TEMMUZ KUMPASTIR

Fenerbahçe ise aynı şekilde sosyal medyadan bir video klip yayınlarken, "3 Temmuz bir KUMPASTIR, milyonlarca taraftarımızla yerle bir edilen! Sonsuza kadar yaşa Fenerbahçe" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe: 3 Temmuz bir kumpastır İZLE