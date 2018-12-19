Trabzonspor Sivas Belediyespor maç sonucu: 5-0

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Trabzonspor ile Sivas Belediyespor, Medical Park Stadı'nda karşılaştı. 2-2 biten ilk maçın rövanşında sahasında fırtına gibi esen Trabzonspor, 2. Lig'de oynayan rakibini 5-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.
İLK GOL GENÇ BATUHAN'DAN
Trabzonspor'a farklı galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Batuhan Artarslan, 17 ve 35. dakikalarda Ekuban, 52'de Amiri ve 78. dakikada Abdulkadir Parmak'tan geldi.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalırken Sivas Belediyespor, kupaya veda etti.