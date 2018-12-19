Trabzonspor Sivas Belediyespor maç sonucu: 5-0

Alman basını, Schalke'nin sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Eren Derdiyok'u transfer edeceğini yazdı.

Daha önce ülkemizde Beşiktaş ve Göztepe formaları giyen Demba Ba, bir kez daha Süper Lig'e gelmeye hazırlanıyor.

İngilizce öğretmeni Esma Uysal, yöneticiliğini yaptığı amatör kümede mücadele eden Eleşlerspor'un teknik direktörü eşi Murat Uysal'a her müsabakada kulübeden destek veriyor.

Portekiz basını Benfica'nın UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'la eşleşmesini manşete taşıdı. Portekizliler en çok sarı-kırmzılı taraftarlardan çekiniyor.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ersun Yanal'a 12 milyon Lira tazminat ödediklerini ve Ünal Karaman'ın bu parayı kazanabilmesi için 10 sene çalışması gerektiğini söyledi.

1 Ali Koç: Ligin DNA'sını bildiği için Ersun Yanal'ı getirdik Ali Koç, Ersun Yanal'la ilgili görüşünün nasıl değiştiğini anlattı. Koç, "Ligi tanıyan yerli bir hocanın daha iyi olacağını düşündüğüm için Yanal'da karar kıldım" dedi.

2 Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri UEFA Avrupa Ligi'nde, son 32 turu kuraları çekildi. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, Zenit'le eşleşirken, Galatasaray'ın rakibi ise Benfica oldu.

3 Muhabirin 'derbi' sorusuna Mehmet Özdilek'in cevabı Mehmet Özdilek, bir muhabirin "Bu maç Fenerbahçe için derbi miydi" şeklindeki sorusuna "Yok. F.Bahçe tarihi olan bir kulüptür. Bulunduğu durum insanları aldatmasın" diyerek cevap verdi.

4 Ersun Yanal'ın soyunma odasında yaptığı konuşma Fenerbahçeli taraftarların isteği üzerine göreve getirilen Ersun Yanal, 2013-2014 sezonunda sarı-lacivertlileri nisan ayında şampiyonluğa ulaştırmıştı.

5 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son 32 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

6 6 gollü maçta Ajax'la Bayern berabere kaldı Şampiyonlar Ligi'nde grubundan çıkmayı başaran iki ekibin mücadelesi nefes kesti. Ajax'ın Bayern Münih'i konuk ettiği maç 3-3 bitti.

7 Ersun Yanal 4 bölgeye transfer istedi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, yönetimden devre arası transfer döneminde 4 bölgeye takviye yapılmasını istedi.

8 Ersun Yanal geliyor Cocu'nun sözleşmesini fesheden Fenerbahçe yönetimi, Ersun Yanal'ı açıklamaya hazırlanıyor. 56 yaşındaki teknik adam 4 yıl sonra sarı-lacivertli kulübe dönmüş olacak.

9 Ersun Yanal kuralları Sezon başından bu yana disiplin sorunu yaşanan Fenerbahçe'de, Ersun Yanal ipleri eline aldı. Futbolcularla görüşen Yanal, "Antrenmandan sonra gitmek yok, akşama kadar tesislerde kalacaksınız" dedi.