UEFA'dan 'hayalet' transferlere ağır ceza geliyor

UEFA, Finansal Fair Play kurallarını aşmak için transferde 'usülsüzlük' yapan kulüpleri incelemeye alma kararı aldı.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; özellikle pilot takımlarını kullanarak 'hayalet' transfer yapan kulüpler, incelemenin odağında yer alacak. Normalde elde edilmeyen transfer gelirlerini, elde edilmiş gibi göstermek için oyuncularını pilot takımlarına satmış gibi gösteren kulüplere ceza vermek için harekete geçildi.

İTALYAN KULÜPLERİNİN YÜZDE 22'SİNİN GELİRİ BU ŞEKİLDE

İtalya Futbol Federasyonu'na göre İtalyan kulüplerinin transfer gelirlerinin yüzde 22'si bu şekilde 'hayalet' transferlerden oluşuyor. Oyuncusunu pilot takıma belli bir ücret göstererek satan kulüpler, 6 ay veya 1 sezon geçtikten sonra bu oyuncusunu sembolik bir rakam üzerinden geri alarak operasyonu tamamlıyor.

Manchester City'e 2 yıl men cezası veren UEFA'nın, 'hayalet' transfer geliri elde eden kulüplere de ağır cezalar vereceği vurgulandı.