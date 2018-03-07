Bruma: Bence Dünya Kupası'nda olacağım

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Leipzig'e transfer olan Bruma, 2018 Dünya Kupası'nda yer alma şansı hakkında konuştu.

BENCE DÜNYA KUPASI KADROSUNDA YER ALACAĞIM

Sezon başında Galatasaray'dan Leizpig'e transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, ''Milli Takım ve Dünya Kupası, her futbolcunun hayalidir. Takımımda düzenli olarak oynuyorum ve takım iyi durumda. Bence Dünya Kupası kadrosunda yer alacağım.'' diye konuştu.

BURADA KALMAK İSTİYORUM

Leipzig kariyerinden memnun olduğunu dile getiren Bruma, ''Teknik direktör, benim dribling yeteneğimi kullanmamı istiyor. Ben de tam olarak bunu yapıyorum. Leipzig takımı içinde yer almaktan mutluyum ve burada kalmak istiyorum'' sözlerini kullandı.