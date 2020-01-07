33 hakeme FIFA kokartı verildi

2020'de FIFA kokartı taşıyacak Türk hakemlere, kokartları törenle takıldı. Antalya'da Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde düzenlenen 2019-2020 Sezonu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Kış Semineri'nde, FIFA kokart töreni yapıldı.
Törene; TFF Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyeleri, MHK Başkanı Zekeriya Alp, Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı ve Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile gözlemci ve hakemler katıldı.
Törende 33 hakeme, 2020 yılında taşıyacakları FIFA kokartları verildi. FIFA hakemlerine kokartları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
Törende, hakem Arda Kardeşler ve plaj futbolu hakemi Gökhan Barçın, ilk kez FIFA kokartı aldı.
FIFA kokartı takılan hakemler şunlar:
Hakemler: Cüneyt Çakır, Halis Özkahya, Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek, Mete Kalkavan, Halil Umut Meler, Arda Kardeşler
Yardımcı hakemler: Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu
Kadın hakemler: Melis Özçiğdem, Neslihan Muratdağı, Cansu Tiryaki Kadın yardımcı hakemler: Deybet Gök, Betül Nur Yılmaz, Mürvet Yavuztürk, Sedef Aktan
Plaj futbolu hakemleri: Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Teker, Gökhan Barçın Futsal hakemleri: Kamil Çetin, Ozan Soykan, Murat Çolak, Uğur Çakmak, Fatma Özlem Tursun.