33 hakeme FIFA kokartı verildi

1 Kolarov, Roma'yla uzattı Uzun süre Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kolarov, kulübü Roma ile sözleşme uzattı.

2 Burak Yılmaz: Gol krallığında diğer oyunculara yetişeceğim Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz, siyah-beyazlıların Antalya kampında takımdaki durumu ve gol krallığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

3 Ozan Tufan: Şampiyonluk için kenetlendik Fenerbahçe kaptanı Ozan Tufan, hedeflerinin 29. şampiyonluğa ulaşmak olduğunu söyledi.

4 Mehmet Ekici, Fenerbahçe'de kalıyor Ersun Yanal, sezonu kapatan Sadık Çiftpınar'ın yerine Mehmet Ekici'yi kadroya dahil edecek.

5 Mustafa Yumlu: Trabzon şampiyon olsun Denizlispor'un tecrübeli futbolcusu Mustafa Yumlu, "İnşallah Trabzonspor şampiyon olur ve ben de şampiyonluk kutlamalarına giderim" dedi.

6 Başakşehir, Arda Turan'la yollarını ayırdı Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

7 Beşiktaş'ın transfer bütçesi Devre arası transfer döneminde kadrosunu yeni futbolcularla güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, 2 milyon liralık bütçesi kaldığı ortaya çıktı.

8 Ali Tandoğan: Klopp'la düşüncelerimiz benziyor Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Liverpool'un çalıştırıcısı Jürgen Klopp ile düşünce yapılarının ve oyuncu ilişkilerinin çok benzediğini söyledi.

9 Atiba: Gelecek sezon da buradayım Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba, 1 yıl daha futbol oynayacağını açıkladı.