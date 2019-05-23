34. hafta maçlarını yönetecek hakemler

Süper Lig'de bir sezonun daha sonuna geldi.
Galatasaray'ın şampiyon olarak tamamladığı sezonun son hafta maçları cuma, cumartesi ve pazar günleri oynanacak.
İşte karşılaşmaları yönetecek hakemler:
Başakşehir - Alanyaspor: Bahattin Şimşek
Beşiktaş - Kasımpaşa: Mete Kalkavan
Demir Grup Sivasspor - Galatasaray: Zorbay Küçük
Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Atiker Konyaspor - Akhisarspor: Ali Şansalan
Göztepe-MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır
Kayserispor - Erzurumspor: Fırat Aydınus
Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor: Ali Palabıyık
Fenerbahçe-Antalyaspor: Halis Özkahya