Fernandes ile Lokomotiv Moskova yol ayrımında

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Lokomotiv Moskova'ya yıldız futbolcusu Manuel Fernandes'ten kötü haber geldi.

Rus basınına konuşan Fernandes'in menajeri Paulo Barbosa, Beşiktaş'ın eski futbolcusunun devre arasında Rus ekibinden ayrılabileceğini söyledi.

''DEVRE ARASINDA TAKIMDAN AYRILMA İHTİMALİ VAR''

Paulo Barbosa, Portekizli futbolcu hakkında ''Bazı nedenlerden dolayı Lokomotiv Moskova, sözleşme uzatmak istemiyor. Her zaman söylüyorum. Eğer Lokomotiv isterse masaya oturup konuşuruz. Ancak onu istemiyorlarsa biz de Ocak ayı transfer döneminde önümüze bakarız. Kış transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali var. Eğer burada oynamayacaksa Fernandes'in başka takımlarla görüşmeye hakkı var.'' diye konuştu.

Manuel Fernandes'in menajeri Barbosa, geçtiğimiz günlerde de yaptığı bir açıklamada Lokomotiv Moskova'nın 32 yaşındaki futbolcunun maaşını %40 oranında düşürmek istediğini söylemişti.