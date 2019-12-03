36'lık Atiba yine takımın en çalışkan ismi oldu

Atiba Hutchinson, adale sakatlığını atlatmasının ardından siyah-beyazlı formasıyla görevine başarıyla devam etti.

Karşılaşmanın 20. dakikasında attığı golle rakibin kilidini açan yıldız futbolcu, görev aldığı 74 dakika boyunca rakip takım futbolcuları üzerinde büyük baskı kurdu ve oyun hakimiyetini takımında tutmayı başardı.

Mücadelenin ardından açıklamada bulunan Atiba, “Çalışkan bir oyuncuyum. Takım için elimden geleni yaparım. Önemli bir galibiyet aldık. Bu maçtan çıkarılacak bir çok nokta var. Serimize devam ediyoruz ve taraftarlarımızı da mutlu ettik. Bunu sürdürmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.