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Chelsea Süper Kupa Finali için İstanbul'a geldi

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Barcelona'nın Şilili futbolcusu Vidal, kendisine "Come to Beşiktaş" yazan bir takipçisinin yorumunu beğendi. Yıldız ismin bu hareketi, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

Uzun süredir forvet arayışı içinde olan Beşiktaş'ta listeye bir isim daha eklendi. Siyah-beyazlı yönetim, Aston Villa forması giyen Jonathan Kodjia'nın peşine düştü.

Kolombiya U21 Ligi'nde Norte de Santander forması giyen Anderson Diaz, 7 kişiyi çalımlayarak harika bir gol imza attı.

Anderson Diaz'ın tüm takımı çalımlayıp attığı gol

Galatasaray, Roma'nın Fransız ön liberosu Nzonzi'nin transferi için İtalyan ekibiyle görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor, transfer gündemini uzun süredir meşgul eden Daniel Sturridge'da mutlu sona yakın. İngiliz yıldız, bordo-mavili ekiple görüşmeye geldi.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Chelsea, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

Liverpool-Chelsea maçının ilk 11'leri belli oldu

1 Galatasaray şimdiden kasasını doldurdu Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, henüz maça çıkmadan 32 milyon euroyu kasasına koydu.

2 Galatasaray Nzonzi transferini bitirdi Galatasaray, Roma'nın Fransız ön liberosu Nzonzi'nin transferi için İtalyan ekibiyle görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

3 Mesut Özil, Kangal köpeklere güveniyor Geçtiğimiz günlerde bıçaklı saldırıya uğrayan Mesut Özil, Londra'ya Sivas Kangalı getirerek evinin kapısına bağladı.

4 Ampute çocuklar, Liverpool antrenmanına katıldı 2019 UEFA Süper Kupa maçı öncesi son çalışmasını bugün Vodafone Park'ta yapan Liverpool'un antrenmanında güzel anlar yaşandı.

5 Beşiktaş'ta gündem forvet transferi Uzun süredir forvet arayışı içinde olan Beşiktaş'ta listeye bir isim daha eklendi. Siyah-beyazlı yönetim, Aston Villa forması giyen Jonathan Kodjia'nın peşine düştü.

6 Lecce Mitroglou'yu istiyor Burak Yılmaz transferinden istediği sonucu alamayan Lecce, Mitroglou'nun peşine düştü.

7 Fenerbahçe rotayı Rojo'ya çevirdi Kolarov transferinden istediği sonucu alamayan Fenerbahçe yönetimi, Manchester United forması giyen Arjantinli sol bek Marcos Rojo'nun peşine düştü.

8 Vidal, 'Come to Beşiktaş' yorumunu beğendi Barcelona'nın Şilili futbolcusu Vidal, kendisine "Come to Beşiktaş" yazan bir takipçisinin yorumunu beğendi. Yıldız ismin bu hareketi, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

9 Mikkel Beck: Simon Kjaer, Sevilla'da kalacak Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Sevilla'nın savunma oyuncusu Simon Kjaer'in menajerinden açıklama geldi.