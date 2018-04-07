38'lik Nobre Erzurumspor'ı sırtlıyor

Spor Toto 1.Lig'de 30. hafta maçında Erzurumspor ile Gazişehir karşı karşıya geldi.

Maçın başından sonuna kadar Erzurumspor'un üstünlüğü ile geçilen kritik randevuda kazanan taraf 2-1'lik skorla Erzurumspor oldu.

NOBRE YİNE ATTI

Erzurumspor'a galibiyeti getiren goller, 34. dakikada Gökhan Karadeniz ve 55. dakikada Mert Nobre'den geldi. Gazişehir'in tek golünü ise 85. dakikada Ermin Zec kaydetti. Erzurumspor'da 49. dakikada Gökhan Karadeniz kırmızı kart gördü.

Ligde play-off savaşı veren Erzurumspor, bu galibiyetinin ardından puanını 43'e yükseltti ve iddiasını sürdürdü. Gazişehir ise 50 puanda kaldı.

Erzumspor, ligde önümüzdeki hafta Manisaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gazişehir ise Altınordu'yu konuk olacak.