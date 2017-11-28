39 yaşındaki Buffon İtalya'da yılın kalecisi

Sezon sonunda futbolu bırakmaya hazırlanan İtalya'nın efsanevi kalecisi Gianluigi Buffon, Serie A'da geçtiğimiz sezonun en değerli futbolcusu seçildi.

Juventus'un üst üste altıncı şampiyonluğuna ulaştığı 2016-17 sezonunda 30 lig maçının 13'ünde kalesini gole kapatan Buffon, 1997 yılından beri verilen bu ödülü kazanan ilk kaleci olmayı başardı. 39 yaşındaki file bekçisi ayrıca, kariyerinde 13. kez "yılın kalecisi" ödülüne layık görüldü.

YILIN KALECİSİ BUFFON

Ödül töreninde sezonun 11'i de belli olurken, şampiyon Juventus'tan 7 isim kadroda kendine yer buldu. Buffon'un yanı sıra Miralem Pjanic, Gonzalo Higuain, Alex Sandro, Paulo Dybala ve kariyerlerine farklı kulüplerde devam eden Dani Alves ile Leonardo Bonucci, sezonun kadrosuna seçilen Juventus'lular oldu. Napoli'den Kalidou Koulibaly, Marek Hamsik ve Dries Mertens ile birlkte Roma'dan Radja Nainggolan 11 kişilik kadroyu tamamladı.

Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamladıktan sonra bu sezon şampiyonluk adına daha iddialı gözüken Napoli'de başarının mimarı olarak gösterilen Maurizio Sarri ise Serie A'da yılın teknik direktörü seçilmeyi başardı. 58 yaşındaki teknik adamın kariyerinde ilk kez layık görüldüğü bu ödül, geçtiğimiz beş sezonda Juventus'u şampiyonluğa taşıyan Antonio Conte ve Massimiliano Allegri'ye verilmişti.