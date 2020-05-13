39 yaşındaki Güiza, sözleşmesini uzattı

Arda'dan Fenerbahçe yanıtı: Herkes kendi tarafında güzel

1 İsmail Yüksek, Fenerbahçe formasını giydi Fenerbahçe'nin Gölcükspor'dan renklerine kattığı 21 yaşındaki İsmail Yüksek, sarı-lacivertli formayla açıklamalarda bulundu.

2 Fenerbahçe'de bir koronavirüs vakası daha Fenerbahçe'de bir kulüp çalışanı daha koronavirüse yakalandı. Sarı-lacivertli kulüp, üzücü haberi resmi internet sitesinden duyurdu.

3 Mike Tyson yıllar sonra ringe çıkıyor Mike Tyson ile Holyfield'ın, geliri koronavirüs mağdurlarına bağışlanmak üzere yapılacak bir gösteri maçında karşı karşıya gelecekleri iddia edildi.

4 Hentbol ligi tescil edildi Basketbol ve voleybolun ardından Türkiye Hentbol Federasyonu da koronavirüs nedeniyle liglerin tescil edildiğini açıkladı.

5 Fatih Terim'in yeni teknik heyeti şekilleniyor Gelecek sezon için yeni bir teknik heyet kadrosu oluşturacak olan Fatih Terim'in; Elmander, Riera ve Selçuk İnan'ı istediği öğrenildi.

6 Galatasaray hala Falcao'dan haber bekliyor Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren ve bu süreçte oyunculardan anlayış bekleyen sarı-kırmızılı yönetime, Radamel Falcao'dan henüz bir yanıt gelmedi.

7 Türkiye'de başarısız olan yabancı hocalar Son 25 yılda Süper Lig'de görev almış ancak başarısızlıkları nedeniyle yolların ayrıldığı teknik direktörleri sizler için derledik...

8 Manchester City'nin sahibi 9'uncu kulübünü satın aldı İngiliz devi Manchester City'yi de bünyesinde bulunduran City Football Group'un (CFG), Belçika ekibi Lommel'i satın aldığı öğrenildi.

9 Beşiktaş'ın Nagatomo'ya teklifi ortaya çıktı Galatasaray'da kadro dışı kalan Nagatomo ile ilgilenen Beşiktaş'ın, Japon futbolcuya 500 bin euro karşılığında 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi.