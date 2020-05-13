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39 yaşındaki Güiza, sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Daniel Güiza, İspanya 3. lig ekibi Atletico Sanluqueno ile olan sözleşmesini uzatma kararı aldı.

| Haber Merkezi
39 yaşındaki Güiza, sözleşmesini uzattı
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Kariyerini İspanya 3. liginde sürdüren Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Daniel Guiza, ilerleyen yaşına rağmen 'futbola devam' dedi.

39 yaşındaki oyuncu, İspanyol ekibi Atletico Sanluqueno ile olan sözleşmesini uzattı. Tecrübeli forvet, 3 yıldır Sanluqueno takımında forma giyiyordu.

14 MİLYON EURO VERİLMİŞTİ

2008-2011 yılları arasında sarı-lacivertlilerde oynayan Guiza, Mallorca'dan 14 milyon euroya transfer edilmiş ancak büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Öte yandan karantina günlerini evinde geçiren oyuncu, geçtiğimiz günlerde markette alış veriş yaparken görüntülenmişti.

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