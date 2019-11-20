4 bilet için 16 aday var

30 Kasım'da çekilecek olan EURO 2020 kura çekimi öncesi torbalar belli oldu.

Güçlü takımların yer aldığı 1. ve 2. torbada A Milli Takımımızın dişine göre rakipler de bulunuyor.

İşte torbalar:

1. TORBA

İtalya

Belçika

İngiltere

Almanya

Ukrayna

İspanya

2. TORBA

Hollanda

Fransa

Hırvatistan

İsviçre

Polonya

Rusya



3. TORBA

TÜRKİYE

Portekiz

Danimarka

Avusturya

İsveç

Çekya



4. TORBA

Finlandiya

Galler

4 play-off kazananı

SON 4 BİLET

Öte yandan EURO 2020'ye katılacak olan son 4 ülke, Uluslar Ligi'nde oynanacak play-off maçlarının ardından belli olacak. Sistem şu şekilde:

Ülkeler play-off için 4 gruba ayrılacak. B ve D Grupları'nda takımlar belli olurken, A ve C Grupları'ndaki ekipler ise yarın netleşecek.

Her grupta yer alan 4 takım arasında yarı final eşleşmeleri olacak. Yarı finali geçen ekipler finalde karşılaşacak ve kazanan ülke EURO 2020 bileti alacak.

B Grubu'nda Bosna Hersek, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda yer alıyor. D Grubu'nda ise Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova ile Belarus var. A Grubu'nda İzlanda, C Grubu'nda ise İskoçya, Norveç ve Sırbistan yer alıyor.

Bulgaristan, İsrail, Macaristan ve Romanya'ın ise A veya C Grubu'na yarın UEFA tarafından yapılacak açıklamayla dahil olacak. Play-off kuraları ise 22 Kasım Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.



