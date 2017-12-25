4 büyük ligin liderleri rakiplerine fark attı

Manchester City, Barcelona, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain (PSG) rakiplerini geride bırakmayı başardı.

BARÇA'DAN REAL'E 14 PUAN FARK

İspanya'da Ernesto Valverde'nin Barcelona'sı geride kalan 17 maçta 45 puan topladı. Katalan devi, son olarak El Clasico'da ezeli rakibi Real Madrid'i deplasmanda 3-0 gibi net bir skorla yendi ve en yakın takipçisi Atletico Madrid ile arasındaki puan farkını 9'a çıkardı.

FRANSA'DA PSG ZİRVEDE

Fransa'da ise PSG 19 maçta 50 puan topladı. Geçen sezon şampiyonluğu Monaco'ya kaptıran PSG, bu sezon işi şansa bırakmayacak gibi görünüyor. Zira Unai Emery'nin takımı en yakın takipçileri Monaco ile Lyon'a 9 puan fark attı.

BAYERN HEYNCKES'LE AÇILDI

Almanya'da fark son haftalarda artmaya başladı. Sezona kötü başlayan Bayern Münih, Carlo Ancelotti'nin gidişi ve Jupp Heynckes'in gelişinin ardından gerçek kimliğine büründü. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş ile oynayacak Bayern, ligde üst üste aldığı galibiyetlerle de yeni yıla girdi ve zirvede tek başına kaldı. Bavyera ekibi, en yakın takipçisi Schalke 04'e 11 puan fark atarak ilk yarıyı 41 puanla lider tamamladı.

MANCHESTER CİTY RAKİPSİZ

Avrupa'da şampiyonluk kupasını bir eliyle tutan takım olarak Manchester City görünüyor. Pep Guardiola'nın takımı, Avrupa'nın dört büyük liginde Barcelona'nın ardından 2017'yi yenilgisiz tamamladı. Ağustos'ta Everton'la berabere kaldıktan bu yana puan kaybetmeyen City, 55 puan topladı ve en yakın takipçisi Manchester United ile puan farkını 13'e çıkardı.

Süper Lig'de ilk yarı sonunda oluşan puan durumu