4 büyük takımın başkanı canlı yayına çıkıyor

Kaçırdığı gole kendisi bile inanmadı

1 Kadıköy'deki son galibiyeti getiren isim: Marcio 1999-2001 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı giyen Marcio Santos, oynadığı futbolla iz bırakamasa da Kadıköy'deki her derbi öncesi akıllara geliyor.

2 Ali Koç loca isteğini geri çevirdi Pazar günü Kadıköy'de oynanacak derbiyi locadan izlemek isteyen Mustafa Cengiz'e, Fenerbahçe'den olumsuz yanıt geldi.

3 Azerbaycan'da hedef Abdullah Avcı Takım bulana kadar Beşiktaş'tan maaş alacak olan Abdullah Avcı'nın, Azerbaycan ile görüşmelere devam ettiği öğrenildi.

4 Haftanın bir diğer derbisi: Beşiktaş - Trabzonspor Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesi, her iki takımın teknik direktörü de sahaya süreceği 11'leri büyük oranda belirledi.

5 Ozan Tufan: Kadıköy'de serüven devam edecek Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, pazar günü Kadıköy'de oynanacak Galatasaray derbisi öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

6 Sergen Yalçın, Ljajic'i istemiyor Yönetimle bir toplantı yapan Sergen Yalçın, "Takımı yönlendirecek bir 10 numaraya ihtiyacım var" diyerek Ljajic'ten memnun olmadığını açıkça dile getirdi.

7 Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi son 16 ilk maçlarında Leipzig Tottenham'ı, Atalanta da Valencia'yı mağlup etti.

8 Ali Koç: Spor ve siyaset ayrı kulvarlarda yürüsün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, beklenen basın toplantısını yaptı. Sert açıklamalarda bulunan Koç, "Futbola siyaset karıştırmasınlar, bu konuda tüm siyasiler sayın Cumhurbaşkanımızı örnek almalı" dedi.

9 Ronaldo'dan sevgilisine haftada 105 bin dolar Juventus'tan yıllık 28 milyon euro kazanan Cristiano Ronaldo, lüks yaşama düşkünlüğü ile bilinen sevgilisi Georgina Rodriguez'e aylık 105 bin dolar harçlık veriyor.