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4 büyük takımın başkanı canlı yayına çıkıyor

Ali Koç, Ahmet Nur Çebi, Mustafa Cengiz ve Ahmet Ağaoğlu, TSYD'nin düzenleyeceği açık oturumda bir araya gelecek.

| Haber Merkezi
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4 büyük takımın başkanı canlı yayına çıkıyor

Ali Koç'un uzun süredir ısrarla istediği 'büyük buluşma' sonunda gerçekleşiyor.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), 4 büyüklerin başkanlarını çarşamba günü bir araya getiriyor.

İşte TSYD'den yapılan açıklama:

"CANLI YAYINLANACAK"

"TSYD Levent Tesisleri’nde 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 11.00’de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenlenecektir. Tarafsız bir ortamda ve moderatörlüğünü Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz TONGSİR’in yapacağı bu açık oturum, bütün ulusal televizyonlar tarafından canlı olarak yayınlanacaktır."

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