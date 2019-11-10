4 büyükler 10 Kasım'da Atatürk'ü andı

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 10 Kasım 1938 yılında hayata gözlerini yuman Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından mesaj yayınladı.

"BEŞİKTAŞ'IN HEP SENİN YOLUNDA"

Beşiktaş, "Kalmasın gözlerin arkada, Beşiktaş'ın hep senin yolunda" derken, Fenerbahçe "O gözlerin izindeyiz, her zaman" şeklinde bir paylaşım yaptı.

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"YOLUMUZU AYDINLATMAYA DEVAM EDECEK"

Galatasaray, "Sonsuza kadar kalbimizde yer alacak; düşünceleri, ilke ve inkılâpları ile yolumuzu her zaman aydınlatmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. Trabzonspor ise "Özlemle anıyoruz" dedi.

BİTMEYEN HANGİ TAKIMLI TARTIŞMASI

Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin yaptığı bu paylaşımların ardından yıllardır süren "Atatürk hangi takımlı?" tartışmaları yeniden alevlendi.