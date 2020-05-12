4 büyükler 9 aylık bilançolarını açıkladı

Süper Lig'in 4 büyükleri Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor; Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 9 aylık kâr-zarar bilançolarını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre; Galatasaray ve Trabzonspor'un kâr ettiği görülürken, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise geçtiğimiz 9 ayda zarara girdi.

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EN BÜYÜK ZARAR BEŞİKTAŞ'IN

4 büyükler tarafından KAP'a yapılan bildirimlere göre; en büyük zararın ekonomik sorunlarla boğuştuğu bilinen Beşiktaş'a ait olduğu görüldü. Siyah beyazlılar, geçtiğimiz 9 ayda 246 milyon 175 bin TL zarar etti.

Kulüplerin 9 aylık bilançoları şu şekilde:

Trabzonspor: 23 milyon 228 bin TL (Kâr)

Galatasaray: 3 milyon 973 bin TL (Kâr)

Fenerbahçe: 36 milyon 709 bin TL (Zarar)

Beşiktaş: 246 milyon 175 bin TL (Zarar)