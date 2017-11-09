4 büyükler borç batağında

UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarını titizlikle uygulamaya devam etmesi, 4 büyük kulübün içinde bulunduğu durumun bir kez daha ne kadar tehlikeli olduğunu akıllara getirdi.

Türk futbolunun en önemli 4 kulübü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor bir taraftan büyümeye devam etmek için çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan mali yapılarını düzeltmeye çalışıyor. UEFA, son yıllarda FFP kurallarına uymayan kulüplere ağır cezalar verirken, Galatasaray da bu cezalardan nasibini almış ve bir yıl Avrupa kupalarından men edilmişti. Ancak kulüplerimiz UEFA ile anlaşma yaparak mali yapılarını kontrol altında tutmaya çalışırken, bir türlü önlenemeyn borç artışıyla karşı karşıya kalmış durumdalar.

4 BÜYÜKLERİN BORCU 7 MİLYAR SINIRINA YAKLAŞTI

Sporx'in haberine göre; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un son 3 yılda önlenemeyen bir borç artışı içerisinde olduğu görülüyor. Gelirlerde de dönemsel artışlar olsa da toplam borç sürekli olarak artması nedeniyle 2017 itibariyle 7 milyar TL sınırlarına yaklaştı. Türk futbolunun bu önde gelen 4 büyük kulübünün borcu, 2016 yılına göre toplamda yaklaşık %35'lik bir artış yaşadı. Beşiktaş'ın Vodafone Arena'yı yapmasına, Galatasaray'ın Riva ve Florya arazilerini satmasına rağmen gelirlerinde artış yaşanmasına rağmen borçlarının artmasının asıl sebebi ise yüksek faizler ve kur farkı olarak gösteriliyor.

GALATASARAY 2 MİLYAR SINIRINI AŞAN İLK TAKIM

UEFA'dan bir yıl men cezası almasının ardından FFP konusunda anlaşma yapan Galatasaray, mali yapsını toparlamaya başlasa da toplam borcu 2 milyar sınırını aşan ilk kulüp oldu. Galatasaray'ın 2017 itibariyle toplam borcu 2,521 milyar olarak açıklandı. Sarı-kırmızılı kulübün 2016 yılı toplam borcu ise 1,494 milyar olarak açıklanmıştı. 2016 ile 2017 arasındaki borç artışı %50'nin üzerinde oldu. İşte 4 büyüklerin son dönemdeki toplam borç rakamları...

BAŞKANLAR KUR FARKI VE FAİZLERDEN ŞİKAYETÇİ

Beşiktaş Kulübü'nün de son dönemde toplam borcunda önemli oranda bir artış yaşanıyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman daha önce bu konu hakkında açıklamalarda bulunmuş ve yüksek faizler ve kur farkından şikayet etmişti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de geçtiğimiz sezon bu kur farkı ve faizlerden şikayetçi olmuş ve '230 milyon dolar banka borcuna karşılık 40 milyon Euro kadar faiz ve kur farkı ödüyoruz.

Bu derecede yüksek faiz ödeyerek Galatasaray'ı daha ileriye götürmek çok zor' ifadelerini kullanmıştı. Aziz Yıldırım da bu konudaki sıkıntılara dikkat çekmiş ve Ocak 2017'deki Divan Kurulu'nda 'Kur farkları borçların artmasına neden oldu. Futbol takımı ve diğer profesyonel branşlarda da bu kur farkı büyük sorun yarattı. Durduk yerde borçlar artıyor' şeklinde konuşmuştu.

TRABZONSPOR'DA BORÇ ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

İstanbul ekipleri dışında Trabzonspor'un da borçlarında ciddi bir yükseliş var. Oransal anlamda en yüksek artış bordo-mavili kulüpte yaşandı. 2015 yılında 309,3 milyon TL borcu olan Trabzonspor'un 2017 itibariyle borcu 777,6 milyon TL olarak açıklandı.

BU ARTIŞLA DEVAM EDERSE 2018'DE 8 MİLYAR

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un son 3 yılda borcu artmaya devam etti. Dört büyük takımın 2015 yılındaki toplam borcu 3,699 milyar TL iken, 2017 yılında bu rakam 6,595 milyar TL oldu. Toplam borcun artış hızında bir değişiklik olmazda, dört büyüklerin 2018 yılındaki toplam borcunun yaklaşık 8 milyar TL sınırına yaklaşacak, belki de geçecek.