4 büyükler PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 4 büyükleri PFDK'ya sevk etti.
ÇİRKİN TEZAHÜRAT VE MERDİVEN BOŞLUĞU
Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, ligin 18. haftasında oynanan karşılaşmalardaki saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat, usulsüz seyirci alınmasının yanı sıra merdiven boşluklarının bırakılmaması nedeniyle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.
AÇIKLAMA YAPILDI
Hukuk Müşavirliği'nce 23.01.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
PFDK'ya yapılan açıklama şu şekilde:
-FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 20.01.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
-TRABZONSPOR A.Ş Kulübü'nün 21.01.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
-BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 21.01.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
-GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 22.01.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.