4 büyükler PFDK'ya sevk edildi

2Finansal Fair-Play nedir
Kulüplerin gelir ve gider düzeyini dengelemek için hayata geçirilen bu uygulamayı sizler için anlattık.
3Beşiktaş sezon sonu 9 futbolcuyu gönderecek
Gelecek sezon maaş ödemelerini hafifletmeyi hedefleyen Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda 9 futbolcuyu takımdan gönderecek. Bu futbolcuların bir kısmı satılacak. Bazıları ise kiralık olarak gönderilecek
4Fatih Terim şampiyonluğa inanıyor
Fenerbahçe derbisinde 2 puan kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına moral verdi. Terim "benim şampiyonluğa inancım tam, sizin de olsun" dedi.
5Fenerbahçeli Moses saatini çaldırdı
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Moses, ülkesi Nijerya'dan İstanbul'a uçtuğu sırada baş üstü dolabına koyduğu saatini çaldırdı ve şikayette bulundu.
9F.Bahçe-G.Saray maçının VAR kayıtları
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin en tartışmalı pozisyonu için hakem Ali Palabıyık, "Dirar'ın Feghouli'ye yaptığı müdahale faul için yeterli değil" yorumunda bulundu.
10Sinan Gümüş'e yeni sözleşme yok
Fenerbahçe derbisi öncesinde takımlarını uğurlamaya gelen taraftarlara, "Bunların hepsi Suriyeli" diyen Sinan Gümüş'ün Galatasaray kariyeri bitti.
1Sinan Gümüş'e yeni sözleşme yok
Fenerbahçe derbisi öncesinde takımlarını uğurlamaya gelen taraftarlara, "Bunların hepsi Suriyeli" diyen Sinan Gümüş'ün Galatasaray kariyeri bitti.
2Fenerbahçeli Moses saatini çaldırdı
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Moses, ülkesi Nijerya'dan İstanbul'a uçtuğu sırada baş üstü dolabına koyduğu saatini çaldırdı ve şikayette bulundu.
5F.Bahçe-G.Saray maçının VAR kayıtları
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin en tartışmalı pozisyonu için hakem Ali Palabıyık, "Dirar'ın Feghouli'ye yaptığı müdahale faul için yeterli değil" yorumunda bulundu.
10Fatih Terim şampiyonluğa inanıyor
Fenerbahçe derbisinde 2 puan kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına moral verdi. Terim "benim şampiyonluğa inancım tam, sizin de olsun" dedi.