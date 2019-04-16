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4 büyükler PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi.

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4 büyükler PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi.

Detaylar gelecek....

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