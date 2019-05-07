4 büyükler PFDK'ya sevk edildi

1 Abdullah Avcı şampiyonluğa inanıyor Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncularıyla konuşarak kalan 3 maçı kazanıp şampiyon olacaklarını ifade etti.

2 Ersun Yanal'ın listesindeki 3 futbolcu Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Ersun Yanal'ın istediği Kalinic, Moreno ve Soucek'i transfer etmek için harekete geçti.

3 U17 Erkek Milli Sutopu Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda U17 Erkekler Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için 2-5 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılan Eleme Grubu Müsabakalarını namağlup tamamlayan U17 Erkek Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası vizesi aldı.

4 Şampiyonun kasasına girecek olan para Süper Lig şampiyonunu büyük paralar bekliyor. Lider Galatasaray ipi göğüslerse toplam 450 milyon liralık gelirin sahibi olacak. Şayet şampiyon Başakşehir olursa bu para 350 milyon liraya düşecek.

5 Mehmet Demirkol: Beşiktaş ikinci golde uyudu Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ın derbide yediği ikinci golün inanılmaz olduğunu ifade ederek, "Brezilya'da olsa şike var dersiniz" dedi.

6 Galatasaray son haftalarda şampiyonluğu bırakmıyor Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 yenerek liderliğe yükselen Galatasaray, son 3 haftaya önde girdiği sezonlarda şampiyonluğu bırakmıyor.

7 Fatih Terim: Başakşehir'i yenip şampiyon olalım Galatasaray'ın deneyimli hocası Fatih Terim, 33. hafta Başakşehir'i yenerek şampiyon olmanın planlarını yapıyor.

8 Slimani F.Bahçe yönetimine teşekkür etti Transfer olmadan önce kulübe güvenmediği için banka teminatı isteyen İslam Slimani, kadro dışı kalmasına rağmen maaşını zamanında ödeyen sarı-lacivertli yönetime teşekkür etti.

9 Beşiktaş, Bülent Yıldırım'ı şikayet edecek Beşiktaş, derbideki yönetimini beğenmediği hakem Bülent Yıldırım'ı MHK'ye şikayet edecek.