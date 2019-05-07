4 büyükler PFDK'ya sevk edildi

4Şampiyonun kasasına girecek olan para
Süper Lig şampiyonunu büyük paralar bekliyor. Lider Galatasaray ipi göğüslerse toplam 450 milyon liralık gelirin sahibi olacak. Şayet şampiyon Başakşehir olursa bu para 350 milyon liraya düşecek.
8Slimani F.Bahçe yönetimine teşekkür etti
Transfer olmadan önce kulübe güvenmediği için banka teminatı isteyen İslam Slimani, kadro dışı kalmasına rağmen maaşını zamanında ödeyen sarı-lacivertli yönetime teşekkür etti.
10Frey gidiyor Reyes dönüyor
Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Frey takımdan ayrılıyor. Devre arası Leganes'e kiralanan Reyes ise geri dönüyor.
1Şampiyonun kasasına girecek olan para
Süper Lig şampiyonunu büyük paralar bekliyor. Lider Galatasaray ipi göğüslerse toplam 450 milyon liralık gelirin sahibi olacak. Şayet şampiyon Başakşehir olursa bu para 350 milyon liraya düşecek.
5Slimani F.Bahçe yönetimine teşekkür etti
Transfer olmadan önce kulübe güvenmediği için banka teminatı isteyen İslam Slimani, kadro dışı kalmasına rağmen maaşını zamanında ödeyen sarı-lacivertli yönetime teşekkür etti.