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4 büyükler PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi.

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4 büyükler PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Detaylar gelecek...

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