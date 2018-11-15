4 büyüklerde kadro dışı kalan futbolcular

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, bu sezon başarılarıyla değil olaylarıyla gündeme geliyor.

12 haftası geride kalan ligde henüz beklentileri karşılayamayan 4 büyüklerde şu ana kadar toplam 9 futbolcu disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

5 İSİM F.BAHÇE'DEN

Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Aatıf Chahechouhe, Kameni, Ozan Tufan ve Nabil Dirar bir süredir takımdan ayrı olarak çalışıyor.

KAPTANLAR KADRO DIŞI

Trabzonspor'da ise Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak krizi yaşanıyor. Taraftarlarla kavga eden iki futbolcu da süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

TOLGAY YEMEK YERKEN YAKALANDI

Siyah-beyazlılarda daha önce parasını alamadığı için Beşiktaş'ı TFF'ye şikayeden eden Tolgay Arslan, son yaptığı hareketle kendi ipini çekti. 28 yaşındaki futbolcu, Başakşehir maçının devre arasında yemek yerken yakalanınca kadro dışı kaldı.

TARIK ÇAMDAL GİTMİYOR

Galatasaray'da ise son 5 yıldır olduğu gibi yine Tarık Çamdal krizi yaşanıyor. Başka bir takıma gitmeyi reddeden 27 yaşındaki futbolcu, sezon başından bu yana A takıma alınmıyor.

KİM NE KADAR KAZANIYOR?

Volkan Demirel - 2 milyon TL maaş

Aatıf Chahechouhe - 1.4 milyon euro maaş

Kameni - 2.2 milyon euro maaş

Ozan Tufan - 1.5 milyon euro maaş

Nabil Dirar - 3 milyon euro maaş

Burak Yılmaz - 3.5 milyon euro maaş

Onur Kıvrak - 2.2 milyon euro maaş

Tolgay Arslan - 1.8 milyon euro maaş

Tarık Çamdal - 1.6 milyon euro maaş

Kadro dışı kalan futbolcuların aldıkları ücretlerin toplamı 17 milyon euroyu geçiyor.