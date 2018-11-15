4 büyüklerde kadro dışı kalan futbolcular

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, bu sezon başarılarıyla değil olaylarıyla gündeme geliyor.
12 haftası geride kalan ligde henüz beklentileri karşılayamayan 4 büyüklerde şu ana kadar toplam 9 futbolcu disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.
5 İSİM F.BAHÇE'DEN
Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Aatıf Chahechouhe, Kameni, Ozan Tufan ve Nabil Dirar bir süredir takımdan ayrı olarak çalışıyor.
KAPTANLAR KADRO DIŞI
Trabzonspor'da ise Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak krizi yaşanıyor. Taraftarlarla kavga eden iki futbolcu da süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.
TOLGAY YEMEK YERKEN YAKALANDI
Siyah-beyazlılarda daha önce parasını alamadığı için Beşiktaş'ı TFF'ye şikayeden eden Tolgay Arslan, son yaptığı hareketle kendi ipini çekti. 28 yaşındaki futbolcu, Başakşehir maçının devre arasında yemek yerken yakalanınca kadro dışı kaldı.
TARIK ÇAMDAL GİTMİYOR
Galatasaray'da ise son 5 yıldır olduğu gibi yine Tarık Çamdal krizi yaşanıyor. Başka bir takıma gitmeyi reddeden 27 yaşındaki futbolcu, sezon başından bu yana A takıma alınmıyor.
KİM NE KADAR KAZANIYOR?
Volkan Demirel - 2 milyon TL maaş
Aatıf Chahechouhe - 1.4 milyon euro maaş
Kameni - 2.2 milyon euro maaş
Ozan Tufan - 1.5 milyon euro maaş
Nabil Dirar - 3 milyon euro maaş
Burak Yılmaz - 3.5 milyon euro maaş
Onur Kıvrak - 2.2 milyon euro maaş
Tolgay Arslan - 1.8 milyon euro maaş
Tarık Çamdal - 1.6 milyon euro maaş
Kadro dışı kalan futbolcuların aldıkları ücretlerin toplamı 17 milyon euroyu geçiyor.