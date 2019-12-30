4 büyüklerde sakat futbolcuların dönüşleri

Süper Lig'de ilk yarı sona erdi. Zorlu geçen 17 haftalık periyotta yaşanan ağır sakatlıklar taraflı tarafsız herkesi üzdü.

4 büyüklerde forma giyen 10 futbolcu ağır sakatlık geçirdi. Bu isimler içinden Galatasaraylı Luyindama ve Fenerbahçeli Sadık Çftpınar sezonu kapattı.

EMRE AKBABA VE DORUKHAN DÖNÜYOR

Geçen sezon oynanan Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan Emre Akbaba, uzun süre sonra sahalara dönüyor.

İlk yarıda lisansı askıya alınan milli futbolcu, TFF'ye gönderilecek listede yer alacak ve ikinci yarının ilk maçında Fatih Terim'in görev vermesi durumunda forma giyebilecek.

Emre Akbaba gibi 18. haftada dönecek diğer isimler ise Hasan Ali Kaldırım ve Beşiktaşlı Douglas olacak.

Fenerbahçeli Moses ve Zacj'ın yanı sıra Galatasaraylı Andone de şubatta formalarına kavuşacak. Ligin ilk yarısında dizi dönen ve ameliyat olan Dorukhan Toköz'ün ise 25. haftada dönmesi bekleniyor.

Tedavisi için Almanya'ya giden Trabzonspor'un milli futbolcusu Abdülkadir Ömür, martta yeşil sahalarda olacak.

Futbolcuların dönüş tarihleri:

Douglas: 18. hafta

Hasan Ali: 18. hafta

Emre Akbaba: 18. hafta

Moses: Şubat ayında

Zajc: Şubat ayında

Andone: Şubat ayında

Dorukhan: 25. hafta

Abdülkadir Ömür: Mart ayında

Sadık Çiftpınar: Sezonu kapattı

Luyindama: Sezonu kapattı





