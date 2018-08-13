4 büyüklerdeki futbolcuların kur sonrası kazancı

KRALSPOR

Türkiye'de döviz kurundaki artış Süper Lig kulüplerini de etkiledi. Maaşını euro üzerinden alan futbolcuların yıllık kazançları kulüplere ekstra yük getirdi.

İşte 4 büyük kulüpte en fazla maaş alan futbolcuların kur artışından sonraki kazançları: (Euro 7.5 TL olarak baz alınmıştır)

GALATASARAY

Gomis (3 milyon 350 bin euro): Yıllık kazancı 25 milyon 125 bin TL

Belhanda (3 milyon 350 bin euro): Yıllık kazancı 25 milyon 125 bin TL

Muslera (3 milyon 570 bin euro): Yıllık kazancı 26 milyon 810 bin TL

Feghouli (3 milyon 850 bin euro): Yıllık kazancı 28 milyon 875 bin TL

BEŞİKTAŞ

Vida (4 milyon euro): Yıllık kazancı 30 milyon TL

Negredo (4 milyon 350 bin euro): Yıllık kazancı 32 milyon 625 bin TL

Pepe (4 milyon 750 euro): Yıllık kazancı 35 milyon 625 bin TL

FENERBAHÇE

Giuliano (3 milyon euro) Yıllık kazancı 22 milyon 500 bin euro

Valbuena (4 milyon euro): Yıllık kazancı 30 milyon TL

Skrtel (4 milyon euro): Yıllık kazancı 30 milyon TL

Slimani (4 milyon 200 bin euro) Yıllık kazancı 31 milyon 500 bin TL



TRABZONSPOR

Onur Kıvrak (2 milyon 250 bin euro) Yıllık kazancı 16 milyon 890 bin TL

Kucka (2 milyon 250 bin euro) Yıllık kazancı 16 milyon 890 bin TL

Sosa (3 milyon 250 bin euro) Yıllık kazancı 24 milyon 375 bin TL

Burak Yılmaz (3 milyon 550 bin euro) Yıllık kazancı 26 milyon 625 bin TL



