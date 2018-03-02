4 büyüklerden Afrin şehitleri için mesaj

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda 8 askerimiz şehit olurken, 13 askerimiz de yaralandı. Bölgeden gelen acı haber üzerine TFF ve 4 Büyükler'in sosyal paylaşım sitelerinden başsağlığı mesajları yayımlandı.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

Acımız büyük! Afrin’deki Zeytin Dalı Harekâtı’nda kahraman askerlerimizden şehit ve yaralılar olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; Aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, Gazilerimize acil şifalar dileriz.

BEŞİKTAŞ

Milletimizin Başı Sağolsun

FENERBAHÇE

Afrin’de şehit düşen 8 askerimize Allah’tan rahmet, yaralanan 13 askerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun. Mehmetçiklerimizin yanındayız.

GALATASARAY

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin’de şehitlerimizin ve yaralanan askerlerimizin olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileriz

TRABZONSPOR

Afrin kırsalında güvenlik güçlerimizle teröristler arasında yaşanan yoğun çatışmalarda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Dualarımız Mehmetçiklerimizle!