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4 büyüklerden Barış Pınarı Harekatı paylaşımı

Suriye sınırında güvenli bölgeyi oluşturmak adına günlerdir beklenen harekat başladı. 4 büyük kulübümüz, Türk Silahlı Kuvvetlerimize destek mesajı yayınladı.

| Haber Merkezi
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılması emrini verdi.

Alınan bu kara sonrası Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri, sosyal medya hesaplarından destek mesajı yayınladı.

BEŞİKTAŞ

FENERBAHÇE

GALATASARAY

TRABZONSPOR

Ayrınca diğer Anadolu kulüplerimiz de yaptıkları paylaşımlarla askerlerimizin yanında olduklarını gösterdi. 

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