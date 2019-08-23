4 büyüklerden Emine Bulut paylaşımı

Kırıkkale'de Menderes Caddesi üzerindeki bir restoranda, eski eşi Emine Bulut (38) ile F.B. (43) arasında tartışma yaşandı.

KIZININ YANINDA BIÇAKLADI

F.B., 10 yaşındaki kızının yanında eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Öte yandan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri, yaptıkları paylaşımlarla kadın cinayetlerinin son bulmasını temenni etti.