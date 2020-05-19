4 büyüklerin 19 Mayıs paylaşımları

Tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı spor kulüpleri de unutmadı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bu önemli günü andı.

İşte o paylaşımlar:

Fenerbahçe: Milli mücadelenin başladığı günde, sonsuza dek ilkelerinin peşinde, #AçtığınYoldaFeneriz

Galatasaray: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! #Yorulmadanİzindeyiz

Beşiktaş: Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı, milli mücadelenin ve Cumhuriyetimizin ilk adımlarının atıldığı #19Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!

Trabzonspor: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun!